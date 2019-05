Il vino romagnolo fa il giro d'Europa, il tour delle aziende del territorio forlivese

La primavera enologica della Romagna anche in questo 2019 è caratterizzata dal tour europeo organizzato dal Consorzio Vini di Romagna. Dopo le positive esperienze degli anni passati, infatti, dal 6 al 9 maggio il Consorzio e 19 aziende romagnole sono state impegnate in quattro tappe in altrettante nazioni: Belgio, a Bruxelles, Olanda, a Woerden, Danimarca, a Copenaghen, Germania, a Monaco di Baviera.

Fra workshop, masterclass, degustazioni, incontri con winelovers, giornalisti e operatori del settore, sono state quattro giornate molto intense, sempre partecipate, che hanno messo a valore l’impegno e l’attenzione che i produttori e il Consorzio rivolgono sempre più alla promozione dei vini romagnoli in Europa e nel mondo, con quel dinamismo indispensabile alla diffusione commerciale dei nostri vini a denominazione.

Spiega il Direttore del Consorzio Vini di Romagna, Filiberto Mazzanti, presente al tour: "Il programma che abbiamo realizzato nelle differenti tappe mira alla diffusione, in Paesi di destinazione reputati di interesse per tipologie di consumo e feedback pregressi, della conoscenza dei vini a denominazione d’origine e indicazione geografica protette del territorio romagnolo. Contesti distinti che vedono sempre un momento istituzionale di presentazione di territorio – storico-geografico, viticoltura e vini, con le principali tipologie in degustazione guidata per facilitarne la comprensione – seguito dall’incontro diretto fra produttori e i businessmen e i giornalisti di settore che girano all’evento degustando etichette specifiche ed entrando in relazione diretta".

Le aziende forlivesi che hanno partecipato a una o più tappe del tour sono state: Bissoni, Celli, Giovanna Madonia di Bertinoro; Calonga di Forlì; Condè e Fattoria Nicolucci di Predappio, Drei Donà Tenuta La Palazza di Vecchiazzano. Fiorentini Vini di Castrocaro Terme, Poderi dal Nespoli di Civitella. Per la Romagna San Valentino di Rimini, Cantine Spalletti Colonna di Paliano di Savignano sul Rubicone; Tenuta Casali di Mercato Saraceno; Bulzaga, Fattoria Zerbina, La Sabbiona e Poderi Morini di Faenza; Randi Vini di Fusignano e Tenuta Uccellina di Russi; Giovannini Vini di Imola.

Il tour è stato realizzato grazie al contributo del bando di Misura 3.2.01 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna su un progetto presentato dal Consorzio Vini di Romagna per le annualità 2019-2020 e approvato recentemente dalla Regione.