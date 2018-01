Il volume supera i 30 milioni: Ridracoli sta bene e vede la tracimazione

La diga di Ridracoli supera il volume dei 30 milioni di metri cubi e vede la tracimazione. Grazie alle precipitazioni delle ultime settimane, l'invaso romagnolo si è definitivamente messo alle spalle una crisi accelerata, oltre che da un'estate particolarmente calda, anche da un lungo periodo di siccità. Dai 522 metri toccati ad ottobre, quando il volume d'acqua era di appena 8,6 milioni, il livello del gigante è balzato ad oltre 554 metri, ad appena tre dalla tracimazione. Le piogge di martedì sul crinale, accompagnate anche allo scioglimento della neve, hanno dato un'ulteriore accelerata al processo di crescita. In 17 ore la variazione del livello è stata di ben 86 centimetri. Con la diga che ha ritrovato un buon stato di salute, l'auspicio è che nei prossimi mesi il cielo non chiuda i rubinetti in modo da arrivare preparati per l'estate, quando ci sarà un aumento dei consumi dell'acqua. Attualmente la situazione è migliore di quella dello stesso periodo del 2017, quando il livello era di circa 536 metri.