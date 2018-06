Sfiora il trionfo a "Miss Model": Ilaria "The Body" Ercolani si qualifica ai campionati del mondo di Vicenza

All'anagrafe è registrata come Ilaria Briccolani, ma a Forlimpopoli e dintorni è conosciuta semplicemente come "The body". La 22enne forlivese, grande speranza del fitness italiano, si è classificata al secondo posto nei Campionati Italiani Wabba, categoria Miss Model (oltre 165 centimetri), che si sono svolti domenica nell'ambito della Fiera Rimini Wellness. Il risultato di Ilaria, prestigioso ma inatteso anche perché ottenuto solo dopo pochi mesi di preparazione, le è valsa la qualificazione ufficiale ai Campionati del Mondo di specialità che si svolgeranno a Vicenza il prossimo 16 giugno: "Questo risultato è un sogno - ha detto la 22enne di Forlimpopoli - adesso, in vista della passerella di Vicenza, cercherò di prepararmi nel modo migliore per ottenere anche ai Mondiali un risultato importante".