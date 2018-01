Alzheimer, si rafforza l'impegno per le persone sofferenti di demenza

Si rafforza l'impegno per le persone sofferenti di demenza. Lo scorso 20 novembre le sette associazioni Alzheimer della Romagna hanno sottoscritto la nascita di un Tavolo di Coordinamento permanente. In Romagna ci sono oltre 20mila persone malate di Alzheimer o di altre forme di demenza e 78.000 nell’intera Regione Emilia-Romagna, con una stima di 100.000 famigliari coinvolti, numeri che sono molto significativi e che vanno ben oltre le possibilità d’intervento delle associazioni. Il primo impegno sarà quindi di formulare un programma di lavoro che possa rappresentare adeguatamente presso le Istituzioni Locali, l’Ausl Romagna e gli altri enti pubblici e privati, i bisogni e i problemi di tante persone che vivono quotidianamente con la demenza.

Il Piano Sociale Sanitario dell’Emilia Romagna 2017-2019, e le ultime indicazioni regionali riguardanti i servizi della rete per le demenze, fanno un riferimento molto positivo all’ associazionismo e al volontariato citandolo come un “interlocutore fondamentale per la salvaguardia e il miglioramento del sistema di welfare. Per loro caratteristica”, infatti, spiega il documento, “le organizzazioni del Terzo settore sono radicate sul territorio e hanno le competenze per poter essere antenne sul bisogno e sulle risorse e allo stesso tempo luogo aggregativo e socializzante”.

Il loro contributo, in quanto promotrici di molti servizi di area sociale, anche per i cittadini più fragili, è spesso legato “all’innovazione sul piano della progettazione e alla qualificazione delle risposte, creando sinergie in ambito sociale e socio-sanitario e arricchendo le opportunità del territorio”. Grazie ad esse “il territorio può diventare un laboratorio dove, pubblico, Terzo settore e cittadinanza si ricombinano in nuove azioni e nuove forme di collaborazione, attraverso un percorso di programmazione distrettuale”. E’ proprio sugli aspetti di innovazione, qualificazione e confronto che il neonato Tavolo delle Associazioni Alzheimer Romagnole intende impegnarsi prioritariamente. Hanno sottoscritto la nascita del Tavolo le associazioni Alzheimer Ravenna, Alzheimer Faenza, Alzheimer Lugo, Alzheimer Rimini, Caima Cesena, Amici di Casa Insieme di Mercato Saraceno e Rete Magica di Forlì.