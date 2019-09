Impianti sportivi, Bentivogli (Lega): "Gestione fallimentare della precedente giunta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Dopo 90 giorni di attività amministrativa denoto che la giunta comunale forlivese ed i suoi uffici tecnici hanno già messo tanta carne sul fuoco. Mi riferisco nello specifico alla situazione dei tanti sopralluoghi agl’impianti sportivi effettuati dall’unità sport e dal vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo. Alla luce delle realtà visitate (in molte ero presente) si evince in quasi tutte le strutture sportive una situazione di precaria, se non completa assenza manutenzione degli impianti.

800.000 euro per sistemare il Polisportivo G.Monti? L’area sportiva di San Lorenzo da due anni senza un’assegnazione temporanea? 1 milione di euro per rendere agibile la vasca esterna della piscina comunale? 7 milioni di euro per gli interventi più urgenti e rendere fruibili i 32 impianti sportivi della città?

I quesiti urgenti e di causa sono: chi era il preposto al controllo, alla supervisione ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi? In quale città ha vissuto l’ex assessore allo sport negli ultimi cinque anni? Ma ci rendiamo conto di trovarci d’innanzi ad una precedente amministrazione completamente fallimentare. Se non ricordo male alla nostra Forlì nel 2018 era stata attribuita, con non so quale coraggio, l’etichetta di Città Europea dello sport senza aver però controllato i tanti impianti sportivi che necessitavano di interventi urgenti, così da declassare(cit. Sole 24 ore) la nostra città, nella classifica nazionale, da Città dello sport a Città che ha bisogno di tanta manutenzione per lo sport.

Ciò nonostante, questi vasi di Pandora scoperchiati, procederemo, come mai successo negli ultimi 15 anni, con impegno, investimenti e gestioni controllate per rendere finalmente, nei prossimi cinque anni, Forlì la Città degli sportivi, del benessere, degli impianti rinnovati e degli eventi che portino visibilità e beneficio economico al territorio forlivese.

Albert Bentivogli - Consigliere comunale Lega