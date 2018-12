Importante riconoscimento per Galeata: il Premio 100 Mete d'Italia

Si è svolta giovedì sera nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Mete d'Italia giunto alla seconda edizione. Un Comitato d’Onore composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di

importanti Enti e Istituzioni nazionali, ha valutato i progetti presentati da 100 Comuni, suddivisi in 10 ambiti. Il Comune di Galeata è stato premiato per essersi distinto nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico assieme a Comuni come Noto, Aquileia e Vittorio Veneto. A ritirare il premio, l'assessore Potito Scalzulli.

"Siamo veramente orgogliosi di questo riconoscimento che ancora una volta sottolinea l'impegno dell'amministrazione nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale per creare percorsi virtuosi dove sono inserite tutte le emergenze locali - afferma il sindaco Elisa Deo e l'assessore Scalzulli -. Sono sotto gli occhi di tutti gli interventi realizzati in questi anni e che stanno ottenendo riconoscimenti a livello nazionale per la loro qualità. Non solo l'amministrazione, ma tutti i cittadini galeatesi dovrebbero essere fieri di questo grande risultato".