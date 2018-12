Relazione con una giovane di 17 anni, imprenditore indagato per pornografia minorile

Un imprenditore di circa 40 anni è stato indagato per pornografia minorile e violenza sessuale da parte della Procura della Repubblica di Forlì. Nella giornata di sabato l'uomo ha subito la perquisizione dei carabinieri che gli hanno sequestrato i suoi dispositivi elettronici, quali computer, tablet e telefono alla ricerca di immagini ritenute illegali. A denunciarlo è stata una giovane di 17 anni, con cui l'uomo avrebbe intrattenuto una relazione di qualche mese, partita in chat e sui social network e proseguita poi in incontri reali. In tale relazione sarebbe stato anche girato un video di un incotnro sessuale con la ragazza ancora minorenne. Sull'episodio dovranno far luce le indagini, in particolare sulle perizie che saranno disposte sulle memorie degli apparecchi, alla ricerca dell'eventuale materiale pornografico amatoriale. Il 40enne, difeso dall'avvocato Giovanni Principato, avrebbe confermato la relazione con la 17enne, indicata come consensuale e pacifica, negando invece di aver girato dei video a sfondo sessuale.