Dramma in un'azienda nella zona industriale: operai trovano imprenditore suicida nel suo ufficio

Tragedia lunedì mattina in un'azienda nella zona industriale di Villa Selva. Un imprenditore ha deciso di farla finita con la vita. A trovare l'uomo esamine nel proprio ufficio sono stati alcuni operai, che hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e al 112. Il dramma si è consumato intorno alle 10. I sanitari di "Romagna Soccorso" hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'impresario non c'era ormai più nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Corso Mazzini.

Gli investigatori hanno perquisito l'ufficio, trovando un biglietto dove la vittima ha spiegato i motivi che l'hanno spinto al gesto estremo. Esclusi problemi di natura economica collegati all'azienda. Sotto shock i dipendenti dell'impresa, martedì chiusa per lutto.

Foto di repertorio