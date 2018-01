Improvviso malore lungo un sentiero. Nel volo di 7 metri si frattura una gamba

Colto da un improvviso malore, è rovinato a terra dopo un volo di sette metri, riportando contusioni multiple. I tecnici della stazione romagnola del Soccorso Alpino "Monte Falco" sono intervenuti domenica pomeriggio per soccorrere un 39enne di Castrocaro Terme. L'uomo stava percorrendo un sentiero a piedi, in direzione Monte Paolo, lungo la riva del torrente Samoggia, quando pare sia stato colpito da un'improvvisa crisi epilettica.

Il 39enne è incappato in una brutta caduta, impattando dopo un volo di circa 7 metri. Nell'incidente ha riportato contusioni multiple ed una sospetta frattura a un arto inferiore. L'allarme è stato lanciato dal compagno di escursione al 118 alle 16.45. "Romagna Soccorso" ha attivato il Saer e in contemporanea un'ambulanza. Per l'opera di soccorso hanno operato tre squadre per un totale di 12 operatori con infermiere Saer. Il ferito è stato inmobilizzato, stabilizzato ed accompagnato al mezzo sanitario per il trasporto in ospedale.