Imu e Tasi, tutto quello che c'è da sapere: ecco i termini di pagamento

Entro il 18 giugno deve essere effettuato il pagamento di Imu e Tasi. A tale riguardo è stato messo a disposizione dei propri contribuenti il servizio Linkmate che permette di stampare il modello F24 per il pagamanento. Sul sito www.comune.forli.fc.it sono presenti le informazioni dettagliate e un calcolatore per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello di versamento F24. L’Unità Entrate Tributarie del Comune di Forlì, con uffici in Municipio (ingresso Piazza Saffi, 8) è aperta al pubblico nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17 (telefono 0543.712476; email: tributi@comune.forli.fc.it).