In arrivo la mostra sull'Ottocento, Pinza: "Le grandi mostre hanno un indotto del 300 percento"

Dopo l’annuncio ufficiale a Milano della nuova mostra che sarà aperta ai Musei di San Domenico il prossimo febbraio, a parlare del futuro delle grandi mostre a Forlì è il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Roberto Pinza.

La mostra di quest’anno metterà in particolare risalto la ricerca universitaria nel campo dell’arte per una nuova lettura dell’Ottocento, si prevede di continuare su questa strada anche per le prossime mostre?

"Vorrei innanzitutto sottolineare la continuità delle esposizioni d’arte al San Domenico, un percorso lungo quattordici anni, un’operazione ben diversa dal mordi e fuggi perché le mostre del San Domenico lasciano il segno. Sono il frutto di immensa fatica, perché pensiamo a esposizioni di grande livello e che siano sempre diverse ogni anno. Ciò è dovuto all’intuito di Gianfranco Brunelli e alla disponibilità della Fondazione che vuole confermare che le mostre continueranno ad essere organizzate anche negli anni a venire. L’esposizione di quest’anno si concentra su una parte della storia dell’arte che non è stata ancora riletta nuovamente, ma dobbiamo pensare invece alla ricchezza delle arti anche in quel periodo".

Antonio Paulucci ha detto che con la mostra sull’Ottocento si chiude il ciclo delle esposizioni dedicate alla ricerca della definizione della Modernità nell’arte italiana, dobbiamo pensare che lascerà la collaborazione con la Fondazione e le mostre al San Domenico?

"Antonio Paulucci continuerà ad essere presente, per noi è un mito ed un amico, a lui dobbiamo molto anche per i comitati che ha costituito, spero che sarà con noi ancora per molto tempo".

Pensa che l’impegno nella valorizzazione della cultura possa portare alla creazione di nuovi posti di lavoro? Nel nostro territorio abbiamo assistito alla nascita di nuove professioni legate alle esposizioni al San Domenico, potrebbero nascerne altre?

"Le mostre al San Domenico procurano un indotto del trecento per cento, quindi ritorna tre volte il denaro investito, con un effetto sul piano economico, commerciale e culturale. Nel nostro territorio la disoccupazione giovanile è al 6,4% e non siamo in una situazione disperata; certo, la cultura dà occupazione, ma nel nostro territorio potremo scendere di 1 punto perché bisogna considerare accuratamente l’incontro della domanda con l’offerta di lavoro. Per pensare adeguatamente al problema abbiamo costituito qui in Fondazione una commissione giovani proprio per vedere cosa è possibile fare. Ciò che abbiamo osservato in questi anni è che per creare posti di lavoro è importante proporre iniziative di qualità e di grande livello per avere anche il riscontro del pubblico e della partecipazione".

Fino a quando si faranno le mostre al San Domenico?

"Finché avremo le idee e la forza. Io sarò Presidente in carica fino al 2021, poi ci sarà qualcun altro dopo di me. La città è cambiata molto negli ultimi anni con le mostre che sono state allestite. Queste hanno creato uno dei tre ambiti di sviluppo costituito appunto dalla cultura abbinata all’arte, poi ci sono l’Università e la sanità. È una città che ha migliorato i servizi, anche se c’è ancora molto da fare perché vogliamo raggiungere l’eccellenza. L’apertura di nuovi ristoranti in centro ha contribuito a rendere Forlì più movimentata ma non è ancora stato raggiunto il massimo".

Per il futuro confidate in nuove collaborazioni con le istituzioni locali per sviluppare i vostri progetti culturali?

"Abbiamo sempre lavorato in collaborazione con le istituzioni locali per svolgere i nostri progetti creando anche un dibattito in città, ultimo dei quali quello sulla Rocca di Ravaldino perché il tema del recupero degli edifici lasciati vuoti e quindi il pensiero del loro restauro per una nuova destinazione d’uso rappresenta un altro traguardo importante".

Concludendo, cosa ritiene di aver imparato ulteriormente dall’organizzazione delle grandi mostre al San Domenico?

"La cultura è bellissima e sulla bellezza il presidente che mi ha preceduto ha insistito molto negli anni del suo mandato. Ritengo che la cosa più importante sia la capacità di creare tutti insieme. Fatichiamo molto, ma ci divertiamo altrettanto, perché con le mostre abbiamo ritrovato un Paese che sa di più perché è importante far riemergere la cultura e studiandola si scoprono molte cose nuove. La conoscenza della bellezza è un valore in sé e dà una sensazione bellissima".