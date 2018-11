In attesa della Casa della Salute urbana il Sert si trasferirà in una sede temporanea

Nuova sede temporanea per il Sert di via Orto del Fuoco, dove viene dispensato il servizio farmacologico a scopo terapeutico dei tossicodipendenti. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, rispondendo ad un question time del capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, nel quale si chiedeva il trasferimento del Sert in un'altra sede, "preferibilmente nell’area dell’ospedale Morgagni Pierantoni". Mosconi ha fatto una premessa spiegando che "l'Ausl sta cercando di razionalizzare le sedi presenti per diminuire gli affitti passivi, non solo per motivi di risparmio, ma anche per renderle più idonee e sicure". Per quanto riguarda Sert "è stata svolta dall'Ausl Romagna una procedura di evidenza pubblica e c'è la disponibilità al trasferimento in via Punta di Ferro, nei locali di Forlì Citta Solare. Sarà tuttavia un periodo temporaneo, perchè l'Ausl sta progettando la realizzazione della Casa della salute in area urbana, dove saranno trasferiti tutti i servizi per renderli più idonei, accessibili ai cittadini, e garantire una maggiore sicurezza agli operatori".