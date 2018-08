In auto aveva mezzo chilo di hashish: 70enne finisce in manette

Nella tarda mattinata di sabato a Bagnacavallo, nell’ambito di servizi di pattugliamento del territorio finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato una 70enne forlivese residente nel forese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna, già conosciuta dagli operatori della sezione Antidroga poiché nel giugno 2017, al fine di evitare l’arresto del figlio, avrebbe cercato di occultare circa 30 grammi di cocaina, è stata individuata alla guida della propria auto e sottoposta a controllo. Il nervosismo manifestato dall'anziana ha indotto gli agenti a eseguire un’accurata ispezione, scoprendo così all’interno della sua borsa undici panetti di hashish del peso complessivo di 560 grammi circa.

In ragione di ciò la donna è stata tratta in arresto e, concluse le formalità di legge, condotta alla sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Lunedì mattina la 70enne, all’esito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bagnacavallo con divieto di allontanamento notturno e concessione dei termini a difesa.