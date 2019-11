In bici per rallentare il traffico dello shopping: venerdì sarà Block Friday

Venerdì ci sarà il quarto sciopero mondiale per il clima. "Poiché sarà anche il "Black Friday", stiamo organizzando un'azione di disruption -rallentamento del traffico- nei pressi degli accessi del centro commerciale di Forlì - annunciano gli organizzatori -. L'azione è autorizzata e sarà del tutto legale, sicura e non violenta. Non impediremo la circolazione delle auto: da intervalli regolari ruberemo pochissimi minuti agli automobilisti diretti a fare acquisti per il Black Friday".

Block Friday "è una riflessione sulla società e i modelli di consumo attuali. Chiaramente non ce l'abbiamo con gli automobilisti, siamo tutti parte di questo sistema tossico e non incolpiamo nessuno per ciò. Allo stesso tempo sentiamo il bisogno di condividere le nostre paure e di cercare l'aiuto dei nostri concittadini per combattere questo sistema che ha messo in svendita il nostro futuro".

Il ritrovo è previsto alle 15 in Piazza Saffi, mentre alle 16.15 ci sarà l'arrivo davanti alla fiera per preparare l'azione di rallentamento del traffico. I ragazzi vogliono chiamare ad "una presa di consapevolezza collettiva sull’enorme impatto ambientale e umano che sostiene l’attuale sistema dei consumi e che ormai da tempo è insostenibile".