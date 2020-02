In casa un "laboratorio" della droga dello sballo: arrestati due giovani pusher

Avevano allestito in casa un "laboratorio" per il confezionamento e lo spaccio della droga dello sballo. I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Forlì, al comando del tenente Antonio Amato, hanno arrestato due giovani di 22 anni, rispettivamente di Forlì e Melfi e con precedenti specifici. Il blitz è scattato al culmine di un'attività investigativa sabato pomeriggio durante un servizio antidroga. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma, i due acquistavano la droga in quantità rilevanti per poi suddividere il tutto in dosi pronte per essere spacciate. Si tratta di Speed, Lsd, marijuana, ketamina, ecstasy e mdma. Tutta la droga, dal valore di circa 2mila euro, è stata sequestrata insieme al materiale per preparare le dosi. Il giudice (pubblico ministero Francesca Rago) martedi mattina ha convalidato gli arresti, applicando la misura dell'obbligo di dimora, di presentazione alla polizia giudiziaria e di non allontanarsi senza alcun motivo dal comune di dimora.