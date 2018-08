In centro con coltello e cacciavite: denunciato un giovane

Nell’ambito dei controlli per prevenire furti e reati violenti in centro, la Polizia di Stato ha spiccato una denuncia nei confronti di un giovane di 22 anni, straniero di seconda generazione in Italia e residente a Bologna, già noto negli uffici delle forze dell’ordine. Il 22enne si trovava a piedi in piazza del Duomo quando venerdì pomeriggio è stato sottoposto a controllo. Aveva addosso un coltello e un cacciavite. Per questo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.