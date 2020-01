In collina il vento sfiora i 100 km/h: numerosi interventi per alberi e pali pericolanti

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva avvertito che quella di martedì sarebbe stata una giornata condizionata dalle forti raffiche di vento. Sono diversi gli interventi che dal pomeriggio hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena. Oltre una decina le chiamate alla sala operativa, con segnalazioni di alberi e pali pericolanti o crollati. Da viale Roma i pompieri sono partiti destinazione Villagrappa, quartiere Quattro, Dovadola, Predappio e centro storico.

Chiusa temporaneamente dalla Polizia Municipale via Giacomo Della Torre, zona Campostrino, per un palo che si è piegato, "minacciando" la sede stradale. Anche in questo caso ha operato il 115. Nel parco dell'ex camping di Castrocaro un ramo si è piegato sulla linea elettrica. A Ridracoli le raffiche hanno accentuato il moto ondoso delle acque della diga. Ad attivare il Garbino il rapido transito di un minimo depressionario, che favorito un'accentuazione dei venti dai quadranti sud-occidentali. I venti più intensi sono stati registrati nell'entroterra, con punte di 80.5 chilometri orari a San Savino e Predappio e 98.2 chilometri a Monte Palareto (Meldola).

Nella foto di un lettore il palo piegato dal vento in via Della Torre