In Comune acqua pura a km0 direttamente da Ridracoli: consegnate ai dipendenti le borracce in metallo

Nell'ambito del progetto "Verde Aqua Docendo Discimus" per la valorizzazione dell'acqua pubblica di rete e per la riduzione della plastica, promosso da Unica Reti spa, l’assessorato alle Politiche ambientali ed energetiche ha previsto la fornitura e distribuzione di borracce in metallo, recanti il logo del Comune e quello del progetto, a tutti i dipendenti ed amministratori del Comune di Forlì. "Agire localmente, pensare globalmente - esordisce l'assessore Giuseppe Petetta -. Tutti i dipendenti comunali e gli amministratori saranno dotati di una propria borraccia in metallo".

"Se vogliamo diffondere la cultura del plastic free e continuare responsabilmente nella direzione della sostenibilità ambientale, dobbiamo partire proprio dalla nostra struttura, dando per primi il buon esempio - prosegue l'assessore -. Agli erogatori che sono già presenti all'interno del nostro palazzo comunale, si aggiungono quindi le borracce in metallo che i dipendenti potranno riempire di acqua filtrata, biologicamente pura e soprattutto a km0, perché proveniente dalla nostra diga di Ridracoli".

"La lotta all’impatto ambientale e all'abbattimento del consumo di rifiuti è fatta anche di piccoli gesti - conclude l’Assessore Petetta - l’eliminazione della plastica monouso è una sfida che possiamo vincere solo se agiamo insieme, con le altre Amministrazioni del territorio e con chi, come Unica Reti, si unisce nel nostro percorso di sensibilizzazione”.