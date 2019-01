In fiamme prima una canna fumaria, poi un capanno: doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Doppio intervento domenica per i Vigili del Fuoco di Forlì, impegnati nello spegnimento di due diversi incendi. Alle 8.15 della mattina i pompieri sono intervenuti a Bertinoro in via Consolare, dove aveva preso fuoco una canna fumaria collegata ad una stufa. Gli operatori dopo qualche decina di minuti sono riusciti ad estinguere l'incendio, che non ha causato a quanto sembra particolari danni all'abitazione.

Intorno all'ora di pranzo, alle 12:20 circa, è invece andato a fuoco un capanno in via Arbano, in zona Villa Rotta. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti.

FOTO DI REPERTORIO