In giro da solo e di notte, ai carabinieri dà un falso nome: denunciato

Era in giro di notte da solo e quando è stato fermato, privo di documenti, ha dato il nome di un'altra persona, suo connazionale realmente esistente. Solo con il controllo delle impronte digitale dei carabinieri si è risaliti alla sua reale identità, un 17enne albanese, minorenne non accompagnato in Italia, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La domanda, ovviamente, è che cosa facesse a quell'ora – alle due della notte tra mercoledì e giovedì, in viale Salinatore – da solo e senza una meta apparente. Il soggetto è stato quindi denunciato dai Carabinieri per attestazione di false generalità a pubblico ufficiale e poi riconsegnato ai servizi sociali del Comune che lo hanno in gestione.