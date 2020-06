In mountain bike percorrono il sentiero chiuso per rischio frane: multato un gruppo di 9 ciclisti

Nove ciclisti in mountain bike sono stati multati all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Hanno affrontato un sentiero che era stato chiuso, perché giudicato pericoloso per richio frane. Sono stati però scoperti e multati dai carabinieri forestali che operano all'interno del Parco.

La comitiva dei nove era partita dal Casentino, in particolare dai comuni di Poppi e Bibbiena, per un'escursione nel verde, affrontando il sentiero numero 237, che però era stato chiuso per "pericolo frane e distacchi di pietrame", come da ordinanza sindacale. Nonostante i divieti posti alle estremità del sentiero, ma anche prima del tratto chiuso - spiegano i carabinieri forestali - i 9 hanno affrontato il percorso mettendo a rischio la propria incolumità. Sono stati scoperti nei pressi della diga di Ridracoli e sono stati tutti sanzionati dagli uomini della stazione del Parco di San Piero in Bagno. "Un eventuale incidente sul sentiero 237, sempre possibile visto lo stato attualmente precario del terreno, metterebbe a rischio anche gli eventuali soccorritori, occorre molta prudenza", chiudono i carabinieri forestali.