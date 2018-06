In palio ricchi premi: quarta edizione per la lotteria solidale Diabete Beach

Al via la quarta edizione della lotteria solidale Diabete Beach. Gli ultimi dati parlano di 78.000 casi di diabete in Romagna, una malattia che colpisce grandi e piccini e per migliorare la qualità di vita di pazienti con diabete e dei loro familiari migliaia di sostenitori, aziende e privati, stanno offrendo il loro contributo partecipando alla quarta edizione della lotteria solidale Diabete Beach. Il diabete non va in vacanza e anche d’estate va gestito al meglio per impedire che nel tempo si sviluppino pericolose complicanze. Per questo è importante offrire supporto ad una persona a cui è capitata in sorte una malattia cronica come il diabete, in tutto l’arco dell’anno. Con la lotteria solidale si vince sempre, perché aldilà dei circa 40 premi in palio si vince la certezza di poter offrire un aiuto a chi non ha potuto scegliere e si trova a dover fare i conti per tutta la vita con una malattia per la quale ad oggi non esiste guarigione. I biglietti della lotteria, proposti dai volontari e dagli amici dell’associazione al costo di 2,5 euro permetteranno di finanziare numerosi servizi. Con un blocchetto della lotteria, del valore di 62,5 euro si donerà ad esempio ad 8 adulti la consulenza di un dietista, a 2 bambini con diabete il supporto psicologico e a 1 adulto non autosufficiente l’assistenza medica domiciliare di cui ha bisogno. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 22 settembre alle ore 17 al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena in Via Arturo Carlo Jemolo, 110. La vendita dei biglietti avverrà nei 30 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena. Testimonial della lotteria sono Mia e Aldo.

Anche quest’anno sono numerosi i premi in palio offerti dalla generosità di importanti realtà delle provincia di Forlì Cesena e Rimini: al biglietto primo estratto: buono spesa Coop Alleanza 3.0 del valore di 1.000 euro; un buono trattamento di igiene orale + sbiancamento dei denti + visita allo Studio Dentistico Valdinoci, Forlì del valore di 415 euro; un buono carburante Bronchi Combustibili del valore di 200 euro; un buono sconto per viaggio Condor Tour Operator del valore di 200 euro; un buono spesa Mediaworld per acquisto elettrodomestici e/o materiale informatico del valore di 100 euro; tre buoni spesa Mediaworld per acquisto elettrodomestici e/o materiale informatico del valore di 100 euro l'uno; un televisore 32'' Hitachi TV Led HD del valore di 100 euro; un Trapano Hitachi del valore di 100 euro; tre buoni per un ombrellone e due lettini per una settimana presso “Spiagge Cesenatico, coop. esercenti stabilimento balneari Cesenatico" del valore di 90 euro l’uno; cinque buoni per due cornici per foto da tavolo di Corniceria Artigiana Forlivese del valore di 90 euro l’uno; tre buoni con ingresso per 2 persone percorso termale sensoriale Riccione Terme del valore di 70 euro l’uno; un buono per visita posturale/osteopatica dalla dottoressa Laura Zanoni di Forlì del valore di 70 euro; un buono per una revisione auto all'Officina Fucci Luciano Forlì del valore di 66,88; euro un mese gratuito di accesso a sala attrezzi, piscina, area benessere e corsi alla Palestra Sport Planet di Forlì del valore di 59 euro; un buono cena per 2 persone al Ristorante Pizzeria Zelus a Sarsina del valore di 50 euro; due buoni ingresso per 2 persone al Perle d'Acqua Park a Riccione del valore di 36 euro l’uno; 5 buoni per 2 taglio capelli o barba Andrea Barber Shop a Forlì per un valore di 30 euroa buono; 5 buoni da 6 confezioni di Tisana Benessere Erboristeria La Mandragola per un valore di 30 euroa buono; un buono per Pacchetto benessere Spa per 2 persone di Scoprimondo Viaggi del valore di 27,90 euro; un buono per pizza e bibita per 2 persone al Ristorante Pizzeria Zelus Sarsina del valore di 25 euro; tre buoni per una pizza e una bibita Pizzeria Trattoria La Mari' D'Otello, Forlì del valore di 15 euro l’uno.