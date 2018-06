In passato aveva un bazar di bici rubate, sorpreso con altre due: si cercano i proprietari

Si cercano i proprietari di bici sotto sequestro in quanto ritenute rubate. Sabato mattina, sospettando una provenienza illecita di biciclette, è stata mossa una denuncia in stato di libertà a carico di un 52enne italiano residente nel comprensorio, al quale sono stati contestati i reati di ricettazione e porto di strumenti atti ad offendere. L’intervento, portato a termine da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, è nato dalla segnalazione di alcuni cittadini che si erano insospettiti della presenza dell’uomo lungo vie di campagna, che stava circolando su una bicicletta tenendone un’altra al seguito.

Quando la Polizia è sopraggiunta e lo ha controllato, è risultato che addosso aveva degli arnesi da scasso o comunque utilizzabili per l’offesa alla persona. Delle biciclette non sapeva dare una ragionevole giustificazione, e un suo precedente risalente al 2015 pareva confermare il sospetto che fossero rubate: egli, fino a qualche tempo fa, era socio nella gestione di un bazar di merce usata, ed era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì perché durante il controllo dell’esercizio era stato trovato in possesso di ben 37 biciclette di provenienza sospetta, che vennero tutte sequestrate. Anche se ora quel bazar non c’è più, è possibile – sospettano gli inquirenti - che l’uomo non ha perso la sua passione per le “cose usate”. La polizia diffonde pertanto le immagini delle biciclette, allo scopo di scoprirne i proprietari.