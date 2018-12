In poche ore scappa dalla comunità due volte: arrestato per evasione, ora è in carcere

Rintracciato dopo essersi allontanato da una comunità dove sta scontando gli arresti domiciliari. Un 23enne è stato arrestato giovedì mattina dai Carabinieri di Villafranca. E' stato il giovane stesso a presentarsi alla stazione dell'Arma. I militari hanno ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari, accompagnando il giovane in comunità, ma quest’ultimo, nuovamente si è allontanato, venendo rintracciato in strada dal personale dell'Arma. Condotto negli uffici del comando, il giovane è stato arrestato in flagranza per evasione e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Venerdì mattina il giudice Nunzia Castellano,su richiesta del pubblico ministero Sara Posa, ha convalidato l'arresto, applicando la custodia cautelare carcere. L’imputato è stato condannato con rito abbreviato alla pena di mesi 5 e giorni 10 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.