In pochi giorni tre furti sacrileghi ai danni delle immagini della Madonna: una scia anomala

Furti interconnessi tra loro? Difficile non fare un collegamento tra tre furti di oggetti religiosi avvenuti negli ultimi giorni, due dei quali ai danni dell'immagine della Madonna del Fuoco. Martedì scorso a Cervia, nella tarda mattinata, i malviventi sono penetrati nella cattedrale in quel momento deserta e, usando delle panche come scale, hanno rubato la corona della statua della Madonna del Fuoco da una cappella laterale, venerata anche a Cervia, un oggetto di valore religioso ma scarso valore artistico e veniale. Giovedì mattina, invece, un altro sfregio ad una statua della Madonna, nella chiesa del Suffragio a Rimini. Anche in quel caso è stata rubata una corona risalente al '700. E poi il furto al seminario di Forlì, avvenuto nella giornata di giovedì o nella notte tra giovedì e venerdì. C'è un messo comune tra tutto questo?

Per ora non si può che fare ipotesi, ma quanto capitato in appena 4 giorni in Romagna non sembra casuale. Monsignor Dino Zattini, rettore del Seminario vescovile si limita ad acquisire il dato dell'anomala sequenza, ma sulla regia unica dei furti non si sbilancia: "Viene spontaneo fare dei confronti e questa sequenza sicuramente stupisce". Però, spiega sconfortato: "Purtroppo i furti di arredi, suppellettili e ornamenti sacri sono molto frequenti", specialmente con chiese e locali vuoti, anche a causa della continua riduzionedelle vocazioni e quindi del clero disponibile, la cui presenza rappresenta una forma implicita di presidio di locali così grandi. "La chiesa del seminario non la utiizziamo se non per particolari occasioni, in inverno utilizziamo un ambiente più piccolo più facile da scaldare", continua monsignor Zattini. Per questo il furto potrebbe essere stato scoperto anche con molto ritardo. Tracce di sangue per terra e il vetro rotto sono stati gli elementi che ad un certo punto hanno attratto l'attenzione.