In prima linea durante l'emergenza, l'infermiera forlivese si racconta a "Italia Sì" su RaiUno

Sabato l'infermiera forlivese Linda Dal Pozzo, della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì, sarà ospite del programma "Italia Sì", in onda su Rai 1, condotto da Marco Liorni. Appuntamento sabato 9 maggio alle ore 16:30. Linda racconterà la sua esperienza, di infermiera e di donna in prima linea, nel giorno della festa della mamma. Essere infermieri ai tempi del COVID è stata ed è un'esperienza unica non solo professionalmente, ma anche umanamente, difficile a dimenticarsi.

