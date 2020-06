"In strada per la sicurezza", i fuoriusciti di Forza Nuova lanciano "Quartieri sicuri"

"In tutte le città italiane i mesi di lockdown hanno coinciso con il progressivo abbandono al degrado, all’incuria e alla criminalità di interi quartieri, piazze e strade delle periferie". Così il movimento La Rete- Per un blocco nazionale.

"Per questo motivo i militanti romagnoli de La Rete, coordinamento nato dopo la scissione in Forza Nuova dello scorso mese, hanno lanciato l’operazione 'Quartieri Sicuri' effettuando le prime uscite nelle città di Rimini, Gatteo, Forlì e Lugo. Noi, attraverso l’operazione Quartieri Sicuri, invitiamo gli Italiani a riprendere il controllo della propria vita a partire dalla propria via, dal proprio quartiere, dal proprio paese. I leader nazionali di destra e di sinistra, di governo e di opposizione vera o presunta hanno fallito o stanno mostrando tutti i loro limiti".