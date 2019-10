In tanti alla Marcia della Pace: sfilata colorata fino a Bertinoro in onore di Annalena Tonelli

In tantissimi si sono messi in cammino per la sesta edizione della Marcia per la Pace, quest'anno in onore di Annalena Tonelli per ricordare i suoi atti di pace e per l'impegno nella difesa dei diritti umani. La marcia è partita da Forlimpopoli per giungere al termine alla Rocca di Bertinoro. In tanti hanno approfittato della bella giornata di sole per arrivare in bici da Forlì. Al termine momento conviviale con un bel pranzo tutti insieme.