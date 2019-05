In trasferta per vandalizzare i muri riminesi: denunciato un "writer" del forlivese

I Carabinieri di Rimini nella notte tra venerdì e sabato hanno deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato un 23enne residente in provincia di Forlì Cesena. In particolare i Carabinieri, impiegati nell’ambito di mirati servizi volti a prevenire e reprimere situazioni di degrado e di illegalità nella zona della Stazione Ferroviaria e nel limitrofo quartiere di Borgo Marina, hanno notato in via Monfalcone un gruppo di giovani che, viste le divise, si sono dati alla fuga. I Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei ragazzi trovandolo in possesso di 11 bombolette di vernice spray con le quali, unitamente agli altri giovani, aveva realizzato una serie di graffiti sulle pareti dello scalo merci ferroviario.

Condotto in caserma il giovane non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Sono in corso ulteriori accertamenti.