Inaugura in via Giorgio Regnoli la settima edizione di "Galleria a Cielo Aperto"

Inaugura domenica 24 marzo alle 11.00 la Settima Edizione di 'Galleria a Cielo Aperto' in via Giorgio Regnoli a Forlì. L’associazione Regnoli 41 alla presenza delle Autorità cittadine darà il benvenuto agli artisti Davide Medri, Marcello di Camillo e Claudio Cavallaro presentando le loro rispettive nuove opere, donate alla galleria. Il tema di quest’anno, Il Bello Che Non Ti Aspetti, si ricollega al progetto omonimo sul miglioramento della percezione di sicurezza, di cittadinanza attiva e riqualificazione del centro storico che sta germogliando nel quartiere di Borgo San Pietro, progetto di cui l’associazione è promotrice e sostenitrice. Al via il 24 marzo anche la Settima Edizione del contest fotografico collegato alla galleria “Uno Scatto per Regnoli”, organizzato in collaborazione con Postcards- Cartoline da Forlì.

Via Giorgio Regnoli Via dell'Arte, dell' Artigianato e del Buon Vivere 47121 Forlì