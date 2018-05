Inaugurata in piazza Saffi l'edizione di "Forlì in Fiore"

Una colorata Piazza Saffi ha dato il via a “Forlì in Fiore”. Il centro di Forlì è infatti diventatod un giardino multicolore con la sua vasta offerta merceologica: piante grasse, bulbi, ulivi, agrumi, rose, ortensie, piante acquatiche, piante da giardino, arredo giardino, terrecotte e tanto altro: per arredare i vostri balconi e i vostri spazi all'aria aperta. Ci sono anche gli artigiani handmade con le loro creazioni a tema floreale: hobbisti, designer e stilisti che presenteranno micro collezioni uniche e ricercate. In Via delle Torri sarà presente anche uno spazio dedicato al mondo del benessere con espositori di medicina naturale, cosmesi, oli essenziali, erbe officinali, canapa. Infine laboratori creativi, corsi ed incontri per vivere a Forlì 2 giorni di primavera.