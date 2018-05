Inaugurata la rotonda vicino alla scuola di Vecchiazzano con le mattonelle decorate dagli alunni

Sabato mattina, alla presenza del primo cittadino Davide Drei e di don Vittorio Flamigni parrocco di Vecchiazzano, il Comitato di Quartiere Vecchiazzano Massa Ladino, in collaborazione con la scuola elementare "Duilio Peroni" ha curato l'inaugurazione della rotonda di via Castel Latino - via Magellano a Vecchiazzano, di fronte all'entrata dello svincolo con il parcheggio della scuola. La rotatoria di ingresso a Vecchiazzano, già esistente, è stata riqualificata dagli alunni della scuola e dai volontari del Comitato di Quartiere aderendo al progetto "Adotta una rotonda".

La nuova e rinnovata rotonda è stata prima di tutto ripulita dalla vegetazione che l'aveva invasa dai volontari del Comitato e poi ornata da pannelli di ceramica che gli alunni della Peroni hanno decorato nei primi mesi dell'anno scolastico 2017/18 insieme alla ceramista Claudia Nesti e alle loro insegnanti con disegni che riproducono il tema principale, ovvero la storica Festa degli Alberi della scuola Peroni e di Vecchiazzano, e alcuni oggetti che richiamano il mondo della scuola come libri, scritte, operazioni matematiche e l'amicizia tra compagni di scuola.

Le piastrelle hanno poi subito il lungo procedimento di cottura nei forni messi a disposizione dalla ceramista Claudia Nesti. "Hanno lavorato a questo progetto tutti gli alunni della scuola - dice Federica Ravaioli, vice coordinatore del Comitato di Quartiere Vecchiazzano Massa Ladino e referente del progetto "Adotta una rotonda" - che hanno inciso anche le loro iniziali nelle mattonelle come segno indelebile del loro impegno. Ci teniamo a sottolineare che il progetto si è potuto realizzare grazie al contributo comunale riservato ai Quartieri dell'Area Sud che hanno condiviso e apprezzato il nostro progetto".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery