Inaugurato a San Lorenzo in Noceto il nuovo "Albero Felice" - LE FOTO

Si è svolta sabato alle ore 10.30 la cerimonia di nuova intitolazione della scuola dell'Infanzia di San Lorenzo in Noceto: “L'Albero Felice” dell'istituto comprensivo n. 8 di Forlì. Ha partecipato alla manifestazione l'Assessora all'Istruzione del Comune di Forlì, Paola Casara, che ha spiegato le motivazioni della scelta del nuovo nome: un connubio tra la natura del territorio e l'animo dei bambini, nel segno della metodologia didattica attuata nella scuola dell'infanzia di San Lorenzo, la “Outdoor Education” ovvero la “scuola all'aperto”, intesa sia come contatto con gli elementi naturali che come esperienze educative nella comunità educante territoriale.

La maestra Ester Seneca, referente del plesso, ha ringraziato della sua presenza l'assessora Casara e la dirigente scolastica dell'I.C. n. 8, Maria Teresa Luongo, che si è complimentata per l'iniziativa e ha ringraziato i genitori presenti, il comitato di quartiere, le associazioni del territorio per l'apporto continuo e costante che sempre riservano nei confronti dell'istituto scolastico.

La cerimonia ha proseguito con i bambini della scuola dell'infanzia che hanno scoperto la nuova targa dell'insegna “L'Albero Felice”e hanno piantato nel giardino un albero a ricordo di questa giornata di festa. La targa del nuovo nome, in sintonia con il significato profondo del progetto educativo di Outodoor Education, è stata posizionata con lettere in legno su una facciata dipinta e decorata con immagini di bambini, alberi e giochi, grazie all'opera volontaria di un genitore della scuola, Marcella Barzanti.

Si ringraziano, inoltre, per la loro partecipazione il Presidente del Consiglio di Istituto, Jonny Rossi, e la Vicepresidente, Barbara Casadei, da sempre impegnati attivamente nella collaborazione tra le componenti genitori e quelle scolastiche del nostro istituto n.8 “Camelia Matatia” di Forlì.