Inaugurato alla Casa di Riposo Pietro Zangheri un punto di ascolto

Si è aperto lo Sportello In Rete Filosolidale, punto di ascolto attivo tutti i lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 alla Casa di Riposo Pietro Zangheri di via F. Andrelini n°5 di Forlì. Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Forlì e La Rete Magica O.d.V., alla Casa di Riposo Pietro Zangheri si è aperta anche in questa occasione per accogliere e dare le prime risposte a chi inizia a confrontarsi con i problemi legati all'invecchiamento e non conosce i servizi disponibili sul territorio. "Lo Sportello in Rete Filosolidale - spiegano - diventerà un'importante punto di riferimento certamente utile alla cittadinanza, per muoversi più agilmente e trovare le risposte giuste". Per informazioni il numero di telefono è 0543 / 540435; e-mail sportelloinrete@residenzapietrozangheri.it.