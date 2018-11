Inaugurato il monumento restaurato dedicato ai "Gialli del Calvario"

E' stato inaugurato nella mattina di venerdì il recupero del monumento ai caduti in Piazza Dante Alighieri, dove si è celebrato il ritorno in spolvero del monumento dei "Gialli del Calvario", dedicato ai militari dell'XI Reggimento Fanteria della Brigata Casale per molti anni di stanza nella nostra città nella Caserma Caterina Sforza, oggi dell'istituto scolastico “Roberto Ruffilli”. La manifestazione si è svolta alla presenza di una schierante del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, con intervento del sindaco Davide Drei e del presidente della Confederazione delle Associazioni combattentistiche Sergio Gori. Nel pieno rispetto dell'opera e della sua storia, il lavoro di riqualificazione ha provveduto a risanare le situazioni di degrado del complesso artistico con operazioni di pulitura, consolidamento, ripristino di piccole porzioni e trattamenti protettivi.