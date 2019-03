Taglio del nastro alla elementare "Peroni": inaugurata la biblioteca scolastica

Novità per la scuola elementare "Duilio Peroni" di Vecchiazzano. Sabato mattina si è svolta l'inaugurazione della biblioteca scolastica alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociali Raul Mosconi, della dirigente dell’Istituto Comprensivo numero 7 “Carmen Silvestroni”, Daniela Bandini, della dirigente dell'istituto Silva Mantellini, del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, di Licia Magnani dell’associazione “Sophia in Libris” di Santa Sofia, del corpo docenti della scuola Peroni ed in rappresentanza del quartiere Caterina Monti e Pierluigi Maltoni. La biblioteca è nata grazie all’impegno delle mamme dell’associazione "Genitori della scuola Peroni" e alle numerose donazioni di libri provenienti dallo scrittore Federico Fabbri, dall’associazione Sophia in Libris e dai genitori della scuola.