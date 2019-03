"In volo", inaugura la biblioteca della scuola elementare "Pio Squadrani"

Venerdì alle 10 è prevista l'inaugurazione di "In volo", la biblioteca della Scuola Primaria Pio Squadrani dell'Istituto Comprensivo Tina Gori, al Quartiere Romiti. La biblioteca è nata grazie alla collaborazione e al lavoro congiunto tra Comitato di Quartiere Romiti, insegnanti della Scuola Primaria, l'associazione genitori ed una generosa donazione da parte della famiglia Collavo che, in memoria del signor Luigi (membro consigliere del Comitato di Quartiere Romiti), ha voluto devolvere alla scuola Primaria.

In questa occasione saranno presenti la dirigente dell'Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori, Daniela Bandini, i bambini e le insegnanti della scuola, la famiglia benefattrice Collavo, il Comitato di Quartiere Romiti, l'associazione genitori Pio Squadrani, la signora Serena Russo (che ha collaborato alle decorazioni effettuate all'interno del locale adibito a biblioteca) e le autorità.

Durante la mattina verranno svolte attività per i ragazzi della scuola così suddivise: per le classi prime Marika Bucci svolgerà laboratori di letture animate, per le seconde l'esperta Lisa Oliva svolgerà delle letture animate sul tema " L'unione fa la forza"; per le classi terze e quarte sarà presente l'esperto Gianni Giunchi, e per le classi quinte svolgerà l'attività l'esperto Lorenzo Bosi, il quale presenterà il suo libro " Sei....per un mistero" e leggerà alcuni bravi del libro. Per l'occasione verrà preparato un buffet in parte donato dal Comitato di Quartiere Romiti e in parte donato dall'associazione genitori.