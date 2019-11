Nuova avventura per Riccardo La Corte: inaugura il nuovo ristorante che porta il suo nome

Nuova avventura nella ristorazione per Riccardo “Big Boss” La Corte e la sua dolce metà Cinzia Daltri. Tutti sanno che la ristorazione è il loro lavoro e con la cessione del marchio 'America Graffiti' non sono certo rimasti con le mani in mano. Ora la coppia nella vita e sul lavoro presentano “Casa La Corte”, in via Mattei 2/E il progetto che racchiude in sé tutta l'esperienza e la passione maturata in più di trent'anni di attività, non solo nel campo della ristorazione. L'apertura del nuovo locale è per sabato 7 dicembre, dalle 16 alle 18, per offrire a tutti un brindisi di apertura. "Casa La Corte" vuole essere un ristorante che coniuga tradizione regionale e avanguardia culinaria: a pranzo piatti nostrani per una pausa dedicata ai lavoratori, a cena raffinate proposte gourmet e una selezione di carni. Presente anche il bar.