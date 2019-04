Nel nome di Luca Farneti: inaugura il centro che dà supporto a bimbi e famiglie

Venerdì Domus Coop inaugura ufficialmente il "Centro Luca Farneti" con una festa per raccontare il primo anno di esperienza della comunità semiresidenziale che dà supporto a 8 minori in età scolare e alle loro famiglie. L’appuntamento è alle 17 in via Tovini 11 col racconto del primo anno della comunità; seguono i saluti delle autorità e dei responsabili del Servizio Sociale, la benedizione dei locali e un momento conviviale con la merenda conclusiva.

Dedicato alla memoria dell’educatore Luca Farneti, il centro nasce nel 2018 sul solco delle esperienze residenziali, dei centri educativi ed estivi della cooperativa forlivese Domus Coop per rispondere ai crescenti bisogni di sostegno dei minori e delle loro famiglie segnalati dai Servizi Sociali e dal territorio. Il centro accoglie 8 bambini dai 6 ai 13 anni, seguiti da 3 operatori con la supervisione di uno psicologo clinico. A ogni bambino è dedicato un progetto individuale che, a partire da un rapporto educativo significativo, può guidarlo nelle attività e nelle relazioni quotidiane.

La proposta è di carattere semiresidenziale: i ragazzi continuano a vivere a casa propria, mentre il centro si occupa di loro dall’uscita da scuola fino a sera, affiancandoli nello studio, nel gioco e nelle attività sportive svolte sia all’interno che all’esterno del centro, incluso il trasporto. Molto importante la partecipazione al progetto della famiglia, che viene coinvolta e supportata nel lavoro mirato con il minore anche nell’ottica di favorire la permanenza del ragazzo all’interno della famiglia.