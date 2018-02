"Fede e valore": inaugurata la mostra itinerante sulla Grande Guerra

Nell’ambito delle commemorazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, è stata inaugurata lunedì pomeriggio al Sacrario ai Caduti di Forlì la tappa forlivese della mostra itinerante sulla Grande Guerra promossa dall’Esercito. Il comandante del 66esimo Reggimento Fanteria aeromobile “Trieste”, il colonnello Nicola Di Sabato, alla presenza delle autorità civili e militari locali, associazioni combattentistiche e d’Arma, ha tagliato il nastro insieme al sindaco Davide Drei.

Un allestimento di 18 pannelli resi disponibili dall’Ufficio Storico dell’Esercito con approfondimenti esplicativi che rievocano gli avvenimenti attraverso fotografie, stampe, preziosi cimeli e ricordi messi a disposizione da parte di appassionati collezionisti forlivesi fanno da cornice a questa iniziativa storico culturale tesa a far rivivere i volti e i luoghi della grande e tragica vicenda dell’Italia in armi. La mostra aperta al pubblico fino al prossimo 25 febbraio sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 con ingresso gratuito e con la possibilità di prenotare visite guidate per gli istituti scolastici.