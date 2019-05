Rinasce un'altra ala del mercato coperto. E per il futuro un'ampia cupola di vetro coprirà la struttura

Riapre un'altra ala del mercato coperto in piazza Cavour. Il testimone della nostra storia cittadina e la spinta commerciale e culturale del nostro centro storico si rinnova e punta al futuro. Spazi nuovi, moderni e illuminati. Nel frattempo i lavori continuano ed il futuro vede un'ampia cupola di vetro a copertura della struttura. "Vi presentiamo una serie di progetti ed iniziative che valorizzano una parte fondamentale della nostra città, il mercato di piazza Cavour. Questa sala è parte di un cantiere in restauro. Il mercato coperto era seriamente a rischio, ora è in rilancio", evidenzia Marco Ravaioli, candidato sindaco per Forlì SiCura. "Questo è un cantiere aperto - sottolinea Davide Drei, sindaco di Forlì -. È inutile piangerci addosso, dobbiamo rinnovare il centro storico per modernizzarci, il commercio dona vitalità al cuore della nostra città".

Andrea Savorelli, architetto responsabile e direttore dei lavori dell’intervento, ha spiegato brevemente la storia ed i lavori di ristrutturazione operati sul mercato coperto: "La città senza memoria non ha identità. Rivalorizzare questi spazi ci permette di riproporre la bellezza della nostra città, vogliamo puntare sul mercato coperto affinché diventi un propulsore del centro storico. Questo progetto è stato presentato a Valencia con il titolo "Lasciate entrare i mercanti nel tempio" ed è stato un successo". Rossella Galassi, responsabile di Unità Mercati, spiega gli spazi interni del nuovo mercato; dal primo giugno sette imprenditori entreranno nella nuova struttura; è inoltre in trattativa la vendita di altri 4 locali da ristrutturare, sempre all'interno del mercato. "Abbiamo fondato l'associazione del Mercato delle Erbe per auto-gestire al meglio questo spazio - sottolinea Renata Furiani, titolare della macelleria del mercato -. Siamo una squadra di 18 commercianti".