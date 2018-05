Romagna Acque inaugura la sua nuova casa in Piazza Orsi Mangelli

La nuova casa di Romagna Acque si prepara ad essere presentata alla città. Già operativa da qualche tempo, la sede di Piazza Orsi Mangelli sorge a pochi passi dall'edificio che ospitava gli uffici di Romagna Acque in precedenza e venerdì 25 maggio alle 10 verrà inaugurata ufficialmente. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. Interverranno il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, il direttore generale Andrea Gambi, il sindaco Davide Drei, il presidente di Conscoop Mauro Pasolini ed Elio Gasperoni, vice presidente di Coop Alleanza 3.0. Per l’occasione sono previste attività ludico-didattiche per le scuole sui temi di acqua, risparmio idrico e lotta agli sprechi ed un'esposizione di materiali fotografici sulla storia dell’area Orsi Mangelli. Ci sarà anche un aperitivo.