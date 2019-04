Nuove aule studio al campus, ci saranno anche campi sportivi. "E la Valverde non chiude"

Il Campus universitario di Forlì allarga la disponibilità di posti per studiare mentre le aule studio in via Valverde sembrerebbero in procinto di chiudere. E' la situazione in cui sono state inaugurate giovedì mattina, in occasione della settimana per il diritto allo studio universitario in Emilia–Romagna, le nuove aule studio collocate sopra alla mensa del Campus universitario di Forlì. Unitamente ai nuovi ambienti dedicati agli studenti, è stato inaugurato anche il servizio Smart bar, ulteriore spazio di ritrovo per tutta la comunità universitaria forlivese, in continua crescita.

Le aule studio rimarranno aperte dalle 8 alle 21, il bar chiuderà invece alle 18. In programma c'è anche la costruzione di due impianti sportivi all'esterno dell'edificio: un campo di pallacanestro ed uno di pallavolo.

"Vogliamo creare, utilizzando al meglio gli spazi ed i servizi a nostra disposizione, una cultura del legame basata sul rispetto, sull'accoglienza e sull'ascolto attivo dell'altro, qualsiasi sia la sua cultura - sottolinea Elena Trombini, prorettrice per gli studenti – al centro di questo ambiente ci sono gli studenti, qui potranno organizzare attività culturali, ricreative e sportive per vivere appieno l'università", sempre Trombini. Tanti gli universitari presenti all'inaugurazione, è stata creata proprio da loro la mostra fotografica itinerante dedicata alla settimana del diritto universitario in Emilia-Romagna. "Queste immagini celebrano il polo universitario forlivese da anni famoso proprio per le sue caratteristiche distintive: l'attrattività, l'accoglienza e l'apertura", sottolinea Patrizia Mondin, direttrice di ER.GO, introducendo così il video di saluto di Patrizio Bianchi, assessore regionale alla scuola - Oltre il 60% dei nostri studenti sono fuori sede, ogni anno vengono messe a disposizione dall'Ateneo ben 22.945 borse di studio. L'università è un luogo di apertura e accoglienza", spiega.

"La Valverde non chiuderà"

L’avvio dei nuovi servizi, frutto della collaborazione tra Er.go, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ed il Campus di Forlì, scatena tuttavia non poche polemiche. Le aule studio di via Valverde, attive da ormai venticinque anni e ritrovo degli studenti universitari di Forlì, rischiano di chiudere definitivamente. La struttura, gestita dall'associazione Koinè, rimane aperta solamente al mattino da più di due mesi. Prima questo edificio accoglieva gli studenti fino a sera inoltrata. Che senso potrebbe avere quindi aprire nuove aule studio se quelle già presenti in città rimangono chiuse ed ignorate? A rispondere è Luca Mazzara, Presidente del Campus di Forlì: "Lo spazio inaugurato oggi, valore aggiunto per il Campus universitario di Forlì, è stato costruito sotto espressa richiesta degli studenti. Questi ambienti sono stati pensati unicamente per loro, infatti saranno proprio i ragazzi a gestirli ed a viverli- evidenzia Mazzara - riguardo alla questione Valverde c'è tanta disinformazione. Entro fine aprile sarà approvata la convenzione tra Serinar e l'Ateneo per tenere aperta la struttura, nessuna volontà di chiudere, semplicemente l'iter burocratico prevede talvolta tempistiche piuttosto lunghe" conclude Mazzara.