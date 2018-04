Incarico a Nicola Dall'Olio, fissata la data per l'opposizione all'archiviazione

E' stata fissata per il 31 maggio l'udienza davanti al Gip per decidere sull'archiviazione, chiesta per la seconda volta dalla Procura della Repubblica, della vicenda dell'affidamento diretto di un incarico esterno a Nicola Dall'Olio capogruppo del Pd di Parma, da parte della giunta, segnalata all'autorità giudiziaria da un esposto del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono opposti all'archiviazione tramite l'avvocato Antonio Brogliato, che opera per conto dei consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini. La decisione se riaprire per la seconda volta le indagini

spetterà al GIP Massimo De Paoli. Già nello scorso ottobre una prima richiesta di archiviazione era stata respinta dal GIP Giorgio Di Giorgio. Dicono Vergini e Benini: “Nella nostra opposizione abbiamo fornito ulteriori elementi che speriamo possano essere utili per completare le indagini ed accertare tutte le responsabilità di un atto che non esitiamo a definire l'ennesimo favore agli amici di partito in spregio al concetto di meritocrazia che vorremmo tornasse ad essere centrale nell'amministrazione della cosa pubblica".