Incarico al capogruppo Pd di Parma, il M5S fa opposizione all'archiviazione dell'indagine

“Abbiamo depositato in Tribunale opposizione all’archiviazione del procedimento penale relativo al conferimento di un incarico esterno, da parte della Giunta, al geologo parmense Nicola Dall'Olio, già capogruppo del PD di Parma”, è quanto scrivono in una nota Daniele Vergini e Simone Benini consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Forlì. Il caso fa riferimento ad un esposto degli stessi pentastellati sull'affidamento dell'incarico per 10.900 euro, su cui la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione dopo aver indagato sugli atti della giunta. Spiegano i due consiglieri pentastellati: “Riteniamo questa nomina l’ennesimo regalo tra compagni di partito perpetrato in spregio alle regole del nostro ordinamento. Vista la dinamica dei fatti, abbiamo il forte sospetto che tale nomina sia stata in realtà eseguita su precisa indicazione della politica locale. Nella nostra opposizione abbiamo chiarito ogni aspetto e fornito ulteriori elementi che, speriamo, possano portare a completare le indagini in maniera esaustiva”, concludono i 5 Stelle forlivesi.