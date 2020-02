Scoppia un incendio nell'abitazione: i Vigili del fuoco portano in salvo una donna e il suo cane

Sabato mattina, poco dopo le 9, i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in un'abitazione di via Isonzo, dove era scoppiato un incendio. Le fiamme si sono propagate in una stanza al piano terra della casa per cause ancora in corso d'accertamento: i pompieri, sul posto con due mezzi, hanno iniziato a spegnere le fiamme e hanno portato in salvo una donna, residente nell'abitazione, e il suo cane rimasto intrappolato. La donna, che aveva inalato del fumo, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul luogo dell'incendio con un'ambulanza. Sul posto anche Carabinieri e Polizia municipale. Sono in corso le operazioni di bonifica dell'appartamento, al momento dichiarato inagibile.