Incendio a Faenza, il sindaco: "Nessun rischio a Forlì". Solidarietà alla Lotras

"Insieme agli Assessori comunali e in stretto contatto con le Istituzioni competenti stiamo seguendo con grande attenzione quanto è in atto a Faenza dove un drammatico incendio ha colpito la sede dell'azienda Lotras System. In primo luogo mi preme esprimere vicinanza all'importante impresa impegnata in Romagna, e anche nel nostro territorio, nella logistica del trasporto, assicurando all'imprenditore Armando De Girolamo e a tutti i lavoratori di essere al loro fianco per affrontare questo difficile momento": è la solidarietà che arriva dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini all'imprenditore foggiano Armando De Girolamo, con cui le istituzioni forlivesi alcuni anni fa hanno collaborato positivamente per mandare a regime lo scalo merci ferroviario di Villa Selva.

Le autorità cittadine forlivesi rassicurano anche sulla salute, spiegando di essere in contatto con l'Arpae. "Nelle prossime ore continueremo a mantenere un costante contatto con la Protezione Civile e, avvalendoci delle notizie diramate da Arpae Forlì-Cesena, seguiremo l'evoluzione della vicenda che, al momento, interessa il territorio faentino". A Forlì la colonna di fumo è ben visibile da più parti della città e nelle aree più vicine al territorio faentino è stato anche avvertito l'odore acre originato dall'incendio.