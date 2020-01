Paura nel cuore di Bertinoro: brucia il tetto in legno di un'abitazione

Nessun ferito, ma tanta paura nel tardo pomeriggio di domenica per un incendio in un'abitazione a Bertinoro. Le fiamme hanno divorato il tetto in legno di uno stabile al civico 27 di via Mazzini. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenute tre squadre con un totale di dieci unità, che hanno operato con una autoscala, una autobotte ed un altro mezzo. Fortunatamente nel rogo non vi sono stati intossicati.