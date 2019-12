Va a fuoco l'area riscaldamento, il rogo si propaga rapidamente: fiamme in una casa in legno

Una casa in legno in parte distrutta dalle fiamme. E' quanto verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì a Teodorano, in via Palareto. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 16. Sul posto sono intervenute cinque squadre, che hanno operato tra l'altro con due autobotti ed una autoscala, per un totale di 13 unità. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma le lingue di fuoco hanno interessato una parte dell'abitazione e il tetto. Ci sono volute alcune ore d'intervento prima che gli uomini del comando provinciale di viale Roma avessero ragione sulle fiamme.

Per chiarire le cause sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio si sarebbe sviluppato in un'area dell'abitazione dove è presente una stufa a pellet che riscalda tutti gli ambienti, per poi estendersi a parte del tetto complice anche il forte vento. Ad accorgersi dell'incendio sono stati gli stessi proprietari, che hanno allertato i Vigili del Fuoco. L'area abitata è stata dichiarata agibile.

Nella foto il rogo che ha interessato la casa