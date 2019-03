Principio d'incendio sviluppa una densa nuvola di fumo in un'abitazione

Un principio d'incendio ed una densa nuvola di fumo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di martedì per spegnere un rogo che si era sviluppato in un appartamento al civico 10 di via Antonio Samorì, a Castrocaro. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 12.30. Dalla base del comando provinciale di viale Roma si sono mobilitati due mezzi e sette uomini, ma fortunatamente l'incendio era meno grave di quanto inizialmente ipotizzato. Non si è reso necessario evacuare lo stabile. Nell'abitazione interessata dal piccolo rogo non vi era nessuno. Le cause sono ancora in fase d'accertamento.